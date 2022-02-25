Отмечается, что в понедельник Британия уже решила запретить вход в британские порты всем судам, которые принадлежат России.

Страны Европейского Союза рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в порты блока, имея целью усилить морские ограничения, что еще больше осложнит коммерческие перевозки России. Об этом сообщает Reuters.

Канада во вторник заявила, что закроет свои порты для российских судов позже на этой неделе, через день после того, как запретила импорт российской нефти.

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что министры ЕС обсуждали закрытие европейских портов для российских кораблей в воскресенье.

«Дания активно работает над тем, чтобы ЕС принял совместное решение о закрытии своих портов для российских судов. Мы уже решили закрыть воздушное пространство Дании для российских самолетов. В то же время мы открыты для рассмотрения новых инициатив в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами», - цитирует Reuters комментарий Министерства иностранных дел страны.