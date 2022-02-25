Генпрокуратура выявила работодателей-эксплуататоров

Генпрокуратура Азербайджана продолжает выявлять серьезные нарушения трудовых прав граждан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что управлением внеуголовных производств Генеральной прокуратуры была проведена проверка информации о незаконном привлечении к работам граждан двумя компаниями – «SRS Group» и «D.Fruits Kəndli Təsərrüfatı» - работающих в области общественного питания в Ясамальском районе столицы и сбора урожаев в Губинском районе.

Было установлено, что должностные лица этих компаний, злоупотребляя своими полномочиями, ограничивали конституционные права по свободному вступлению в трудовые связи согласно трудовому договору, не обеспечивали своевременную выплату заработной платы и совершали иные нарушения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 и 162-1.1 УК Азербайджанской Республики.