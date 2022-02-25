Лавров: третья мировая война станет ядерной

Третья мировая война, если она случится, будет ядерной и разрушительной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Aljazeera, фрагмент опубликован в среду в Twitter телеканала.

"Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной", - цитирует слова министра ТАСС.

Лавров также обратил внимание на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы третья мировая война.