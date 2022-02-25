В Кремле прокомментировали слова Байдена о «зашатавшейся» российской экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентными санкции стран Запада и отметил, что в ответ нужно действовать «жестко, продуманно и четко». Об этом пишет сегодня «Коммерсант».

В ходе брифинга Песков заявил, что России «нужно принимать меры» из-за «определенных действий враждебного характера», которыми «пытаются раскачать и подорвать целостность» российской экономики.

«Принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики… Поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко», - отметил представитель Кремля, подчеркнув, что российские власти проанализируют, какими должны быть ответные санкции.

«Никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно. И с трезвой головой», - утверждает он.

Комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что из-за санкций экономика России уже «шатается», Дмитрий Песков признал, что экономика испытывает «серьезные удары», но у нее есть запас прочности. «Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит», - убежден пресс-секретарь президента.