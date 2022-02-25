Канцлер Германии: НАТО не планирует военного вмешательства в события в Украине

Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями в Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц выступая на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.

"Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", - приводит слова Шольца РИА Новости.

Он также отметил, что Германия и Израиль выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине и продолжение переговоров между Москвой и Киевом.