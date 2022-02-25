В МИД Украины не знают, когда будут следующие переговоры с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с Россией. Об этом он сказал на брифинге в среду, 2 марта, передает «Украинская правда».

«Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - пока неизвестно», - сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом событий.