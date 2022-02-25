Лавров: Киев затягивает переговоры по указке Вашингтона
Россия готова ко второму раунду переговоров с Украиной, однако Киев затягивает процесс по указке США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы готовы ко второму раунду переговоров, но украинская сторона затягивает [процесс] по указке американцев", - цитирует министра ТАСС.
Ранее пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров.