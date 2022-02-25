Большое число азербайджанцев, спасаясь от военных действий на территории Украины, перешли границу с Молдовой и теперь находятся возле посольства Азербайджана в Кишиневе. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az с места событий.

По данным азербайджанского диппредставительства, уже сегодня часть азербайджанцев отправятся в Азербайджан специальными рейсами. Планируется, что сначала на родину будут доставлены женщины и дети, а затем мужчины.