Евгений Бай, спецкор haqqin.az Вашингтон 15:45

Президент США Джо Байден в своем ежегодном послании Конгрессу «О положении в стране» подвел первые итоги семидневной «специальной военной операции», как называют в России войну против Украины. Российский рубль, сказал он, упал на 30 процентов. Биржа обвалилась на 40 процентов (и неизвестно, что будет дальше, когда ЦБ возобновит торги). Владимир Путин изолирован в мире как никогда прежде. Небо над Америкой закрыто для всех видов российских самолетов. Но, возможно, главной мыслью Байдена было то, что в противостоянии России Западная Европа достигла небывалого за последние годы единства. Эти слова были встречены такими бурными овациями, будто президент объявил, что коронавирус в Америке побежден раз и навсегда.

Байден тщательно и ответственно подбирает слова. Российские политологи бьют наотмашь. «Репутация России приравнена к репутациям самых табуированых режимов ХХ века, - пишет Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. — Для того чтобы это поправить – если это можно поправить - потребуются десятилетия. Вокруг России начинает выстраиваться санитарный кордон, как вокруг чумного барака». Подавляющее большинство американских экспертов убеждено, что у Путина все пошло не по плану в «спецоперации» и Россия в конечном итоге может проиграть войну. Но главный вопрос, который стоит как перед разведывательным, так и политологическим сообществом США: что Кремль предпримет, если ему все же удастся захватить все крупные города Украины? «Они могут схватить Зеленского и сказать: «Оkay, тот, кто будет сидеть на броне нашего танка, тот и станет начальником», - говорит Александр Дайнес, преподаватель политических дисциплин университета Джорджа Вашингтона. – Так было раньше. Но теперь таким макаром изменить киевский режим не получится». По словам профессора, в историческом плане такие попытки поставить у власти марионетку предпринимались довольно часто. Это было предпринято Советским Союзом в отношении Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968-ом, так сделали американцы в 1953 году в Иране. Но во всех этих случаях эффект был краткосрочным и удержание власти зиц-председателями поддерживалось исключительно репрессиями и террором.

В последнее время такая практика в определенной степени существовала в отношении самопровозглашенных республик Донбасса. Но, как говорит Митчелл Оренстайн, возглавляющий российские и восточноевропейский исследования в университете Пенсильвания, «наибольшим препятствием для России в претворении этого плана является то, что Украина - реальная нация, в которой сотни тысяч, а, может быть, и миллионы ее граждан готовы отдать жизнь для защиты своей страны». И поэтому, утверждает ученый, даже если Россия захватит все крупные города Украины и установит марионеточное правительство, «этому режиму будет исключительно трудно удерживать территорию под контролем». И в этой связи в Америке недоумевают: неужели Путин не мог увидеть этих последствий? Неужели он не мог предвидеть сокрушительных санкций, которые в короткое время могут похоронить российскую экономику? Как пишет Washington Post, эксперты из разведывательного сообщества США и Западной Европы говорят, что Владимир Путин окружен небольшой группой преданных ему советников и помощников, которые не сказали ему всю правду о том, насколько тяжелой и дорогостоящей может быть его «спецоперация» в Украине. Звучит невероятно, чтобы опытный лидер не имел всей информации в своих руках. Но российские эксперты согласны со своими зарубежными партнерами: ему приносят в папочках дозированную информацию, и только ту, что ему может понравиться. Понять, что у Путина в голове, невероятно трудная для аналитиков западных разведок задача. Особую озабоченность вызвали начавшиеся удары по гражданским целям в Украине, а также решение российского президента привести ядерное оружие в повышенную боеготовность. «Сейчас, - пишет столичное издание США, - аналитики внимательнейшим образом изучают каждое его слово, каждое движение и даже мимику, чтобы понять состояние здоровья, его темперамент и планы». Неопределенность на Западе в отношении того, имеет ли Путин доступ к достоверной информации, особенно беспокоит западных экспертов в свете появившихся в западной печати информации о том, что ЕС может направить в Украину боевые самолеты или даже ввести бесполетную зону над Украиной.