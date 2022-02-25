Эвакуация азербайджанцев из Украины под контролем Ильхама Алиева

Ранее haqqin.az сообщал со ссылкой на МИД Азербайджана, что находившиеся в Украине азербайджанцы были перевезены на территорию Молдовы. В настоящее время многие из них собрались у посольства Азербайджана в Кишиневе в надежде узнать, когда и как они смогут добраться наконец до родины.

В связи с военными действиями в Украине возникла угроза жизни тысяч граждан Азербайджана, находящихся в этой стране. Многие наши соотечественники перешли в граничащие с Украиной государства и теперь ждут с нетерпением возвращения на родину.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, обращаясь к собравшимся у диппредставительства соотечественникам, сообщил, что по поручению президента Азербайджана будут выполняться эвакуационные рейсы для вывоза желающих вернуться на родину.

При этом посол отметил, что в первую очередь будут эвакуированы дети, женщины, пожилые люди. Также для перевозки азербайджанцев на родину будут выделены специальные автобусы.

И, как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева национальная авиакомпания ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на родину в связи с событиями в Украине. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.

Ранее, 1 марта, AZAL уже выполнил эвакуационный рейс, благодаря которому на родину вернулись 176 граждан Азербайджана. Для эвакуации соотечественников, выехавших из Украины в соседние государства, Азербайджаном дополнительно организуются и другие чартерные рейсы. Так, этими рейсами 28 февраля и 2 марта в Баку было доставлено 336 граждан Азербайджана, отметили в пресс-службе.

Для возвращения на родину граждане нашей страны, покинувшие Украину, могут связаться с дипмиссиями Азербайджана за рубежом.