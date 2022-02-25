ЕС запретил продавать и поставлять евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕС.

Ранее ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Просмвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Также стало известно, что российский Центробанк запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж иностранцам (нерезидентам), которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.