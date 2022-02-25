В киевском метро задержали диверсантов фото; видео
В Киеве оперативники Нацполиции на станции метро разоблачили пятерых диверсантов, передает "Украинская правда"со ссылкой на сайт полиции.
Сообщается, что сейчас станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Поэтому там полицейские круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности.
Так, на одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в ходе тщательного осмотра вещей обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны.
На той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры. Кроме того, на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. В ходе проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряженные четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества. В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов.
Задержанные переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.