Джейхун Байрамов: завершение азербайджано-армянского конфликта создает новые возможности для региона

«Завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном создает новые экономические возможности не только для Азербайджана, но и для региона». Об этом, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что восстановление освобожденных территорий станет одним из основных приоритетов развития Азербайджана в ближайшие годы.

По словам министра иностранных дел, на восстановление освобожденных территорий из госбюджета Азербайджана на 2021 год было выделено 1,3 миллиарда долларов США.