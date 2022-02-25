В Грузии подготовили проект резолюции для вступления в Евросоюз

Парламент Грузии разработал проект резолюции, который призывает Евросоюз ускорить процесс интеграции республики в объединение, передает ТАСС со ссылкой на сообщение законодательного органа.

"Мы призываем страны Евросоюза и институты ЕС на основании статьи 49 Договора о Европейском Союзе <...> предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Резолюция также призывает исполнительную власть Грузии и Евросоюз способствовать повышению участия Грузии в программах ЕС, а также ускорению интеграции Грузии в единое экономическое пространство объединения.