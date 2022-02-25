Воздушный бой над Киевщиной: уничтожено два российских самолета и один украинский
Служба связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ сообщила, что около полуночи украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С, пишет УНИАН.
На Киевщине между парой истребителей Миг-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С завязался воздушный бой.
«В результате воздушного боя оба самолета противника были уничтожены! Вместе с ракетами класса «воздух-воздух» с Миг-29 по российским самолетам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады. К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы Украины потеряли один МиГ-29», - отмечается в сообщении.