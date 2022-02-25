МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата: обвиняется в шпионаже
МИД Болгарии принял решение объявить старшего российского дипломата, обвиненного прокуратурой республики в шпионаже, персоной нон грата. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве России.
"МИД Болгарии вызвал официального представителя посольства России, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата старшего российского дипломата", - указали в российском диппредставительстве.
Ранее прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, обвинив его в шпионаже по итогам совместного расследования специализированной прокуратуры и Государственного агентства национальной безопасности. Как утверждается, в ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, что несовместимо с его дипломатическим статусом.