Посол России допустил полный разрыв дипотношений Москвы и Лондона

«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию — ред.)», — заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что сейчас посольство работает в прежнем режиме, консульский прием продолжается.

Он также заявил, что в Лондоне отменяются все его публичные выступления: «Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили».