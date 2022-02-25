Экс-президент Литвы: «И нам придется воевать с Путиным»

«Санкции не остановят Путина, какими бы они ни были... Только война в ответ может остановить войну. Не надо притворяться и пытаться успокоить свою совесть, снабжая Украину только оружием, это тоже было сделано поздно. Украинский народ воюет за нас», - заявила экс-президент Литвы.

Санкции, которые применяются Западом против России, не остановят действия президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте на своей странице в Facebook.

По ее словам, повторение мантры, будто НАТО не может помочь Украине, уже звучит жалко и показывает трусость Запада.

«Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. Вы либо участвуете в борьбе... либо... становитесь соучастниками военных преступлений. Да. Мы соучастник в преступлении. Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется сражаться, но в наших странах. Украина просит реальной помощи, и мы наблюдаем за взрывающимися на экранах телевизоров жилыми блоками и клянемся, что «хорошо поддерживаем Украину», – продолжила Грибаускайте.

«Мне стыдно слышать, когда лидеры и должностные лица государств НАТО жалуются, что «не могут рисковать развязыванием конфликта». А в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане мы могли? Сегодня Украина борется за выживание своей нации и европейского мира. Так мы и дальше будем продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства? Слава Украине. Слава ее героям, пока только ее героям, потому что другие еще не видны на горизонте», – заключила Грибаускайте.