МВД обратилось к гражданам

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с проведением поминок в закрытых помещениях.

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил, что в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), за исключением похорон, запрещено проведение других ритуальных мероприятий в церемониальных залах и палатках, а также в других закрытых помещениях.

«В этой связи есть соответствующее постановление Оперативного штаба при Кабинете Министров. Призываем всех соблюдать правила», - сказал он.