АВВ и Azercell усовершенствовали услугу ƏDV geri al

Объединяя возможности со своими партнерами, АВВ облегчает использование услуг для своих клиентов. Банк в сотрудничестве с компанией Azercell реализовал очередной проект в этом направлении. Благодаря интеграции сервисных решений АВВ в мобильное приложение Azercell - Kabinetim услуга ƏDV geri al от ABB mobile теперь доступна и в этом приложении.

Для использования сервиса достаточно просто перейти в соответствующий раздел приложения и отсканировать QR-код на кассовых чеках. Суммы НДС будут отображаться как в приложении Kabinetim, так и в АВВ mobile, а это в свою очередь дает пользователям дополнительное приемущество. Пользователи Kabinetim также могут перечислить остаток своего баланса НДС на баланс номера Azercell, пользоваться платными услугами данного мобильного приложения посредством баланса НДС.

Подобные интеграционные проекты АВВ создают больше новых возможностей для партнеров.

ƏDV geri al — услуга по возврату определенной части оплаченного НДС за товары, приобретенные в пунктах розничной торговли или общественного питания в Азербайджане. При оплате по безналичному расчету клиенту возвращаются 15% НДС, а в случае оплаты наличными - 10%.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.