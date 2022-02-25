Азербайджан призвал Россию и Украину к дипломатии

«Азербайджан призывает Россию и Украину к диалогу в целях предотвращения дальнейшей эскалации». Об этом в своем выступлении на 49-й сессии Совета ООН заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он указал, что сессия проходит на фоне очередного витка международной напряженности.

«Азербайджан глубоко сожалеет о том, что продолжающийся конфликт в Украине привел к жертвам среди мирного населения. Жизнь гражданских лиц должна быть гарантирована при любых условиях», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По его словам, чтобы предотвратить негативное влияние сложившейся ситуации на мирное население, необходимо принять экстренные меры по недопущению гуманитарного кризиса.

«В данной связи Азербайджан предпринимает шаги по предоставлению украинскому народу медицинского оборудования и других средств первой помощи»,- добавил Байрамов.