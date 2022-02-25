Цена акций Сбербанка на Лондонской бирже обвалилась до 1 цента

Акции российского Сбербанка на Лондонской фондовой бирже потеряли более 90% стоимости с начала торгов в среду, обвалившись до $0,01. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последующие часы акции Сбербанка торговались на уровне $0,02.

Сбербанк заявил, что больше не сможет осуществить поставку ликвидности европейским дочерним компаниям по распоряжению Центрального банка, но уровень его капитала и качество активов достаточны для выплаты всем вкладчикам.