Евросоюз официально запретил вещание RT и Sputnik

Евросоюз приостановил вещание российских государственных СМИ - RT (ранее Russia Today) и Sputnik. Соответствующее решение принял Совет ЕС в среду, 2 марта, и в силу оно вступило в тот же день, передает Deutsche Welle.

Запрет на вещание будет действовать, "пока агрессия против Украины не будет прекращена и пока Российская Федерация и связанные с ней издания не прекратят распространение дезинформации и манипулирование информацией, направленные против ЕС и его государств-членов", - уточнили в пресс-службе Совета Евросоюза.

Под запрет попали RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish и Sputnik.