Глава МИД Грузии: Посол Украины вскоре вернется в Тбилиси
Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что отозванный из Тбилиси посол Украины скоро вернется обратно, передает ТАСС.
«Наш [с Кулебой] вчерашний разговор вселяет в меня надежду, что эта проблема [отзыва Киевом посла] в ближайший период будет разрешена так, как это подобает нашему стратегическому партнерству. Я считаю, что посол Украины скоро вернется на свое рабочее место и продолжит заниматься своей деятельностью», - сказал Залкалиани в беседе с грузинским телеканалом «Имеди».