Поклонская выступила с антивоенным обращением: Остановитесь, пожалуйста!

Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма и бывший депутат российской Госдумы, а ныне — замруководителя Россотрудничества, выступила против военных действий. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она назвала происходящее «кошмаром» и добавила: «Пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу. Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске».

«Мы зашли слишком далеко, — сказала Поклонская. — Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придем к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других».