Посла Беларуси срочно вызвали в МИД Молдовы: из-за карты Лукашенко

В Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 2 марта вызвали белорусского посла. И все из-за карты, которую днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко показывал на совещании с Советом безопасности. Опубликованное пресс-службой белорусского президента фото карты боевых действий вызвало недовольство в молдавском обществе.

«Да, состоялась встреча госсекретаря МИД Руслана Болбочана и посла Республики Беларусь Анатолия Калинина в нашем министерстве, - сказал «Комсомолке» пресс-секретарь ведомства Даниэл Водэ. - Господин посол отметил некорректное предоставление информации из Министерства обороны Беларуси. И в этом контексте наш госсекретарь подчеркнул необходимость публичного комментария посольства Республики Беларусь, который позволил бы это недоразумение понять. Чтобы не было дезинформации.

Наши коллеги из посольства Республики Беларусь готовят соответствующий пресс-релиз. Посол отметил, что это просто некорректное предоставление информации со стороны министерства обороны».

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МИД Молдовы, карту показали в видеорепортаже с заседания Совета безопасности Беларуси. Это была карта боевых действий в Украине с указанием потенциального удара в направлении Молдовы, по ней президент Александр Лукашенко разъяснял ситуацию с российской военной операцией.

В пресс-службе МИД Молдовы также обратились к жителям страны с призывом к спокойствию и просьбой доверять только официальным и достоверным источникам.