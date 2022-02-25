Кремль: Путину докладывают о погибших в Украине российских военных

Президент России Владимир Путин как главнокомандующий получает постоянную информацию о потерях в ходе спецоперации в Украине, однако их количество могут комментировать только в Министерстве обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, он главнокомандующий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент постоянную информацию о потерях в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, могут ли поделиться этими данными со СМИ, Песков заявил, что это прерогатива Минобороны.