В Баку состоялся первый турнир по Wild Rift

Gaming League Azerbaijan впервые успешно организовала турнир по Wild Rift. В соревновании, в котором участвовали 12 команд, коллективы были поделены на две группы.

Команды соревновались по однокруговой системе. В плей-офф вышли четыре лучшие команды из каждой группы.

В итоге в финал вышли «Secret X» и «001AZE». Со счетом 2:0 победила «Secret X». В матче за 3-е место коллектив «Radio Active» проиграл «Ready2Die» со счетом 1:2.

Следует отметить, что Gaming League Azerbaijan впервые организовала соревнование по Wild Rift.

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие спортивных игр на международном уровне в Азербайджане, создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.