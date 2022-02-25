США будут перехватывать российские самолеты
Авиационные власти США пригрозили задержанием пилотам и экипажам российских самолетов, если они нарушат запрет на использование воздушного пространства страны, сообщает Федеральная авиационная администрация, передает РИА Новости.
"Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности. Исключение будет сделано для самолетов, вовлеченных в гуманитарные операции, утвержденные авиационными властями, а также для следующих с дипломатическими целями. Однако предварительно необходимо получить соответствующее разрешение в минтрансе", - говорится в сообщении Федеральной авиационной администрации.