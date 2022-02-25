Казахстан создал оперштаб по антикризисным мерам из-за антироссийских санкций

Правительство Казахстана создало оперативный штаб по антикризисным мерам, который будет решать вопросы в экономике, связанные с санкциями в отношении России, сообщила пресс-служба премьер-министра республики, передает ТАСС.

«По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве. Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влияния на экономику Казахстана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты: «Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса».