Украина обещает отпустить пленных российских солдат, если за ними приедут матери

Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook официальное заявление, согласно которому принято решение отпустить пленных российских военнослужащих, если за ними в Киев приедут матери.

В заявлении указаны контактные данные многоканальной телефонной линии "Вернись живым из Украины", по которой можно выяснить, находится ли ребенок в плену. Кроме того, содержится информация, как добраться до столицы Украины в отсутствие авиасообщения.