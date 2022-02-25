«Эвертон» отказывается от сотрудничества с попавшим под санкции Алишером Усмановым

Клуб английской премьер-лиги «Эвертон» отказывается от сотрудничества с российским предпринимателем, миллиардером Алишером Усмановым. Компании Усманова заплатили 30 млн фунтов за пятилетнее сотрудничество, сообщает BBC.

В официальном заявлении клуба сказано, что «Эвертон» шокирован и опечален событиями в Украине, поэтому сотрудничество с компаниями Усманова USM, Yota и «Мегафон» прекращено.

Ранее Алишер Усманов, один из приближенных к российским властям бизнесменов, попал под санкции Евросоюза.