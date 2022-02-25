Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных белорусских военных

Евросоюз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных, которые, по мнению сообщества, способствуют участию своей страны в военной операции России в Украине. Соответствующие нормативные акты опубликованы в "Официальном журнале ЕС".

"Ввиду серьезности ситуации и того факта, что Беларусь участвует в неспровоцированном вторжении России в Украину, допуская военную агрессию со своей территории, Совет ЕС считает, что 22 человека должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в черный список вошли в основном сотрудники Министерства обороны и Вооруженных сил Беларуси: "Среди них начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Леонид Воинов, помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский и другие".