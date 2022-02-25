Мэр Херсона просит журналистов о помощи: город на пороге гумкатастрофы

Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит журналистов помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

"Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу.

Прошу воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить "зелёный коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!".

Колыхаев отметил, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!", - резюмировал мэр.