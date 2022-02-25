Молдова осуждает военные действия в Украине, но не намерена вступать в этот конфликт и призывает решить его за столом переговоров. Об этом заявила президент Майя Санду после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Наша страна твердо осуждает агрессию Российской Федерации против соседней и дружественной страны - Украины. В то же время мы подтверждаем свой нейтральный статус и невовлеченность в конфликт", - сказала Санду, добавив, что руководство республики призывает "урегулировать конфликт на Украине за столом переговоров".