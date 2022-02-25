Байден: Вопрос о членстве Украины в НАТО должны решать альянс и Киев

Вопрос о возможности обретения Украиной членства в НАТО должен решаться самим альянсом и Киевом. Такое мнение выразил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пишет ТАСС.

С точки зрения американского лидера, это, "безусловно", предстоит решать Североатлантическому альянсу и Украине. При этом, комментируя войну в Украине, Байден заявил, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.