Украина получает оружие из 19 стран. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "Радио Свобода" .

Министр сообщил, что Украина создала мощную антивоенную коалицию: нас сейчас поддерживают 86 стран и 15 международных организаций.

«Более тысячи добровольцев из 16 стран едут, чтобы вступить в иностранный легион и воевать против российских войск. 22 страны сейчас оказывают Украине гуманитарную помощь, а 10 – финансовую помощь. 38 стран уже закрыли воздушное пространство для российских самолетов – это страны Евросоюза и США. Страны уже начали закрывать порты для русских кораблей. Кроме того, сегодня Генассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением агрессии России, требованием немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс», - заявл Кулеба.