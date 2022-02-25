Лавров назвал требования на переговорах с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил список требований, которые Россия выдвигает к Украине на переговорах к настоящему моменту, сообщает Telegram-канал РБК.

1. «Крым – это тема, которая не обсуждается. Крым – это часть России».

2. «Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей».

3. «Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать. Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации».

4. «Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре».