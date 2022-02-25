Тяжелые бои украинских и российских военных на Луганском направлении

По словам Гайдая, в районе Новотошковского противник пытался прорвать позиции украинских войск, но потерпел неудачу и отступил.

Украинская армия продолжает вести тяжелые бои с российскими войсками на Луганском направлении, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

«Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 грузовых автомобиля с личным составом», - цитирует Гайдая Интерфакс-Украина.

Кроме того, четыре общины Луганской области были обстреляны в течение дня. «Обстрелу также подвергся Лисичанск. Авиаударом уничтожен Лисичанский пивной завод, погиб один мирный житель. Внутри города попадание в строительный магазин и телевизионную вышку. Также поврежден жилой дом», - говорится в сообщении главы военной администрации.

Сообщается, что днем российские войска пытались пробиться в Северодонецк, однако ВСУ отбили атаку.