Сборную России и все российские футбольные клубы удалят из игр FIFA

Американская корпорация Electronic Arts Sports, выпускающая симуляторы спортивных игр, заявила о решении удалить Россию из серии игр FIFA в знак солидарности с народом Украины.

«Как и наши партнеры из ФИФА и УЕФА, мы решили удалить сборную России и все российские клубы из продуктов EA Sports – FIFA22, FIFA Mobile и FIFA Online», - говорится в заявлении компании.

Аналогичное произойдет и в хоккейном симуляторе NHL 22 - только там удалят как российские, так и белорусские команды.

Вместе с этим разработчики планируют рассмотреть и другие варианты изменений во всех играх.

Контракт Российской Премьер-лиги с EA Sports истек в 2017 году. По этой причине с 2018 года РПЛ представлена в FIFA только отдельными клубами, которые появляются в категории «Остальной мир». В FIFA 21 и FIFA 22 это были «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».