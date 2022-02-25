Лавров: Зеленский стал русофобом
Президент Украины Владимир Зеленский взял власть под лозунгами мира, но в конечном итоге он пришел к таким же русофобским взглядам, как правительство его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет ТАСС.
«Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и необходимости спасти человеческие жизни, не допускать смерти ни украинцев, ни русских. В конечном итоге он стал таким же русофобом, как правительство Петра Порошенко», - указал глава российского дипведомства.
Министр напомнил, что Зеленский называл людей в Донбассе «особями», премьер-министр страны при предшествующем президенте Арсений Яценюк звал их «нелюдями». «Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом», - подчеркнул Лавров.
По словам министра, вся нынешняя конъюнктура «сложилась в силу того, что Запад отказывался признавать за Российской Федерацией равные права в организации архитектуры европейской безопасности».
«Это подтверждается реакцией ведущих стран НАТО, прежде всего Соединенных Штатов, на инициативы, которые президент Владимир Путин выдвинул в декабре 2021 года, о необходимости по-честному выполнить то, о чем договорились. Никто не должен, даже выбирая свои возможные военные союзы, делать что-либо, что будет ущемлять безопасность любой другой страны. Это обязательство на высшем уровне было одобрено, подписано президентами, главами правительств стран ОБСЕ в рамках Совета Россия-НАТО. Запад категорически отказывается его выполнять, - продолжил Лавров. - Зеленский заявил о том, что если Россия не прекратит требовать от Украины выполнения ее обязательств, то тогда он будет думать о том, чтобы Украина вернула себе ядерное оружие. Это было уже немного чересчур».