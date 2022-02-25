Лавров: Зеленский стал русофобом

Президент Украины Владимир Зеленский взял власть под лозунгами мира, но в конечном итоге он пришел к таким же русофобским взглядам, как правительство его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет ТАСС.

«Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и необходимости спасти человеческие жизни, не допускать смерти ни украинцев, ни русских. В конечном итоге он стал таким же русофобом, как правительство Петра Порошенко», - указал глава российского дипведомства.

Министр напомнил, что Зеленский называл людей в Донбассе «особями», премьер-министр страны при предшествующем президенте Арсений Яценюк звал их «нелюдями». «Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом», - подчеркнул Лавров.