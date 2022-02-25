Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска.

За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска, выступило 141 государство.

Против выступили пять членов ООН: сама Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, а также Эритрея.

Еще 35 государств воздержались при голосовании.