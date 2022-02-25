Российско-украинские переговоры перенесли на завтра

Украинская делегация прибудет на переговоры с Россией 3 марта, сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

По его словам, украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет утром 3 марта. Встреча состоится в Беловежской Пуще в Беларуси.

«Российские военнослужащие обеспечивают коридор безопасности для передвижения украинской делегации по территории самой Украины», - отметил Мединский.