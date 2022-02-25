Минобороны РФ: жители могут покинуть Киев, Мариуполь и Харьков по коридорам безопасности

Военные организовали коридоры безопасности для мирных жителей, которые желают покинуть Киев, Мариуполь и Харьков. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, пишет ТАСС.

«Все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают», - подчеркнул Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, на юго-западе Харькова в направлении на Люботин есть коридор безопасности.