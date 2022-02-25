Премьер-министр Израиля позвонил Путину

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом изложил позицию России по поводу ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости «Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в сообщении.

Беннет в разговоре с Путиным поделился своими соображениями по ситуации в Украине после контактов с лидерами ряда других стран.

«Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств», - говорится в сообщении.