Вылет эвакуационного рейса AZAL из Румынии перенесли на завтра

В связи с закрытием международного аэропорта Яссы по техническим причинам вылет очередного эвакуационного рейса AZAL из Румынии перенесен на завтра – 3 марта, в 11:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени), сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

Согласно информации, прибытие эвакуационного рейса "Азербайджанских Авиалиний" с соотечественниками на борту в Баку планируется к 16:00 по местному времени.

AZAL просит всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в СМИ.

Напомним, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL на ежедневной основе будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на Родину в связи с событиями в Украине. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.