Российский миллиардер Роман Абрамович готов продать «Челси», сообщает The Telegraph. По информации источника, российский бизнесмен уже выставил «Челси» на продажу и хочет получить за клуб €4,82 млрд.

Посредником в сделке, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine. Абрамович хочет инициировать торги уже на этой неделе.

Абрамович заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будет учрежден для помощи пострадавшим в войне в Украине.

«Знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я считаю, что это в лучших интересах клуба», - говорится в заявлении Абрамовича.

26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.