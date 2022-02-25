Россия высоко оценила позицию Турции

Москва высоко оценивает позицию Анкары в пользу сохранения и соблюдения Конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу Habertürk посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Должен сказать, что мы высоко оцениваем позицию наших турецких коллег в пользу сохранения Конвенции Монтрё как важного международно-правового института, международно-правового документа, в пользу ее сохранения и соблюдения. Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по этому вопросу. Я думаю, это пока все, что можно сказать на сегодняшний день, но убежден, что мы все вместе сможем прийти к такой ситуации, когда все наши интересы, все наши чаяния будут соблюдаться и реализовываться", - подчеркнул дипломат.