США вводят санкции против оборонного сектора России

США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Беларуси из-за военных действий в Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.

«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Беларусь за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА Новости со ссылкой на заявление.

В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.