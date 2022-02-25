В пресс-службе Укрзализныци (акционерное общество «Украинская железная дорога») подтвердили, что российский снаряд ударил возле отеля Ибис. «...нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ударом ракеты разорвало крупную теплотрассу. «Часть Киева может остаться без тепла», - сказал он.

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В районе киевского железнодорожного вокзала вечером в среду раздался сильный взрыв, сообщает Интерфакс со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.

«Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей «Ибис» и Южным «входом на вокзал», - написал Геращенко в телеграмме.

По данным Украинской правды, взрыв произошел возле Южного железнодорожного вокзала. Рядом с этим местом находится здание Министерства обороны Украины.